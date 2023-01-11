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16:07, 11 января 2023Путешествия

Россияне массово выбрали для отдыха одно неожиданное зарубежное направление

Министерство туризма Монголии: каждый второй турист в 2022 году приехал из России

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российские туристы массово выбрали для отдыха одно неожиданное зарубежное направление — соотечественники составили половину от числа всех туристов в Монголии в 2022 году. Об этом сообщает агентство «Монцамэ» со ссылкой на Министерство окружающей среды и туризма страны.

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Согласно полученным данным, из почти 290,4 тысячи путешественников, побывавших в Монголии в прошлом году, 145 тысяч составили россияне. Таким образом, каждый второй отдыхающий, приехавший в азиатскую страну в 2022 году, был гражданином России.

В допандемийном 2019 году лидером турпотока по данному направлению был Китай — Монголию посетили более 168 тысяч туристов. Всего за год в стране побывали 577 тысяч иностранцев. В 2020 и 2021 годах страну суммарно посетили менее 90 тысяч путешественников из-за введенных коронавирусных ограничений.

Ранее россиянам напомнили 32 страны, в которые в 2022 году можно улететь прямыми рейсами. Так, среди открытых направлений оказались АзербайджанАлжирАрмения, Афганистан, Монголия, ОАЭОманТаиландТунис, КубаЛаосМальдивы и другие страны.

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Валентина Процкова
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