Россияне массово выбрали для отдыха одно неожиданное зарубежное направление

Министерство туризма Монголии: каждый второй турист в 2022 году приехал из России

Российские туристы массово выбрали для отдыха одно неожиданное зарубежное направление — соотечественники составили половину от числа всех туристов в Монголии в 2022 году. Об этом сообщает агентство «Монцамэ» со ссылкой на Министерство окружающей среды и туризма страны.

Согласно полученным данным, из почти 290,4 тысячи путешественников, побывавших в Монголии в прошлом году, 145 тысяч составили россияне. Таким образом, каждый второй отдыхающий, приехавший в азиатскую страну в 2022 году, был гражданином России.

В допандемийном 2019 году лидером турпотока по данному направлению был Китай — Монголию посетили более 168 тысяч туристов. Всего за год в стране побывали 577 тысяч иностранцев. В 2020 и 2021 годах страну суммарно посетили менее 90 тысяч путешественников из-за введенных коронавирусных ограничений.

Ранее россиянам напомнили 32 страны, в которые в 2022 году можно улететь прямыми рейсами. Так, среди открытых направлений оказались Азербайджан, Алжир, Армения, Афганистан, Монголия, ОАЭ, Оман, Таиланд, Тунис, Куба, Лаос, Мальдивы и другие страны.