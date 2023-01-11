США снова оказались под угрозой дефолта из-за госдолга

AP: США столкнется с дефолтом, если Конгресс не поднимет лимит госдолга из-за дефицита

Правительство США снова приблизилось к максимальному уровню госдолга в 31,4 триллиона долларов. Вашингтон столкнется с дефолтом в том случае, если Конгресс не разрешит поднять лимит на займы для обслуживания госдолга из-за дефицита бюджета. О борьбе исполнительной и законодательной власти в США сообщает Associated Press (AP).

«Ожидаемое столкновение из-за лимита долга станет ярким проявлением новой реальности для [президента США Джо] Байдена и демократов, которые в течение последних двух лет пользовались однопартийным контролем над Конгрессом. Это предвещает проблемы, которые возникнут в достижении даже скромных амбиций демократов [перед президентскими выборами 2024 года]», — говорится в материале.

Согласно публикации, в течение нескольких недель правительство столкнется с ситуацией, когда Минфин не сможет обеспечить новые долговые обязательства без разрешения Конгресса, которое вряд ли будет получено при новом спикере палаты представителей Конгресса республиканце Кевине Маккарти.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер призвала республиканцев в Конгрессе США поддержать очередное повышение потолка государственного долга США без каких-либо условий. Жан-Пьер подчеркнула, что попытки республиканцев использовать лимит госдолга в своих интересах в качестве инструмента давления не сработают, поскольку Соединенным Штатам необходимо полное доверие со стороны других государств.

В феврале 2022 года государственный долг США впервые превысил 30 триллионов долларов, этот показатель стал рекордным за все время его существования.