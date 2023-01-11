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14:27, 11 января 2023Мир

Захарова предрекла скорое признание Зеленского и Курти в симпатиях к нацизму

Захарова заявила, что Зеленский и Курти в скором времени признают себя нацистами

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение властей Косово увековечить память о сотрудничавшем с нацистским правительством албанском политике, создателе дивизии СС «Скандербег» Джафере Деве. Она также предрекла скорое признание премьер-министра самопровозглашенного Косова Альбина Курти и президента Украины Владимира Зеленского в симпатиях к нацизму, сообщает официальный Telegram-канал МИД России.

«Приштине все равно [на протесты еврейских организаций и посла ФРГ], а патроны — США, Британия, ЕС — молчат. Но не потому, что им стало неловко. А потому, что очень этому рады. Ведь все эти Курти, Зеленские, любители поорать "Слава Украине!", "Жыве Беларусь!" только для виду оспаривают, что они неонацисты. Думаю, не за горами тот час, когда они скажут: да, мы нацисты, но что вы нам сделаете, если нас спонсирует ЕС, а оружие поставляют США», — сказала она.

Ранее официальный представитель дипломатического ведомства назвала Зеленского «сукиным сыном» Запада. Она дважды повторила это во время брифинга. По словам Захаровой, отношение западных стран к Украине усиливает у республики чувство вседозволенности и безнаказанности. Дипломат высказала опасения, что из-за этого Киев будет способен «на крайне опасные шаги с непредсказуемыми последствиями».

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Виктория Кондратьева
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