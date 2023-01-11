Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:54, 11 января 2023Бывший СССР

Зеленский попросил у НАТО «чего-то большего»

Президент Украины Зеленский заявил, что ждет от НАТО более мощных шагов поддержки

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Украина ждет от НАТО чего-то большего, нежели периодические заявления об «открытых дверях» для вступления в альянс. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский на пресс-конференции во Львове, его цитирует РИА Новости.

По словам политика, решения на этот счет могут быть приняты на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. Он не раскрыл их содержания, но понадеялся, что новые меры станут «шагом вперед» к членству Киева.

«Мы очень ждем мощных шагов», — попросил Зеленский.

Ранее президент Украины заверил западные страны, что третьей мировой войны не будет. По его словам, Первая и Вторая мировые войны не завершатся «трилогией».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Минобороны сменило командующего объединенной группировки войск СВО
Россиянина осудили за попытку убить давшего на него показания в суде свидетеля
Глава МАГАТЭ посетит Украину
Названы самые умные и самые глупые породы собак
В сети перечислили «бесящие» в туристах на Бали привычки
В России рассказали о неприятной особенности западной техники на Украине
Зеленский попросил у НАТО «чего-то большего»
Диетолог назвала оптимальную частоту употребления красного мяса
Женщина описала свою улыбку перед установкой виниров фразой «зубы пираньи»
Россиянин поджег знакомого из-за нежелания возвращать ему долг
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.