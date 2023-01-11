Зеленский попросил у НАТО «чего-то большего»

Президент Украины Зеленский заявил, что ждет от НАТО более мощных шагов поддержки

Украина ждет от НАТО чего-то большего, нежели периодические заявления об «открытых дверях» для вступления в альянс. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский на пресс-конференции во Львове, его цитирует РИА Новости.

По словам политика, решения на этот счет могут быть приняты на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе. Он не раскрыл их содержания, но понадеялся, что новые меры станут «шагом вперед» к членству Киева.

«Мы очень ждем мощных шагов», — попросил Зеленский.

Ранее президент Украины заверил западные страны, что третьей мировой войны не будет. По его словам, Первая и Вторая мировые войны не завершатся «трилогией».