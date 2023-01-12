Глава приграничного российского региона рассказал о последствиях обстрелов ВСУ

Глава Белгородской области Гладков: с начала обстрелов ВСУ в Шебекине повреждены 409 домов

С начала обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ) Шебекинского района Белгородской области были повреждены более 400 домовладений и жилых помещений. О таких последствиях обстрелов рассказал глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

При этом Гладков отметил, что почти половина поврежденных зданий уже полностью восстановлены.

«На сегодняшний день разрушения различной степени зафиксированы в 409 жилых помещениях. В 40 процентах случаев все полностью восстановлено. У собственников жилья взяты расписки, что претензий к качеству нет. Но объем восстановительных работ еще очень большой», — сообщил глава приграничного региона России.

Он добавил, что средства на ремонт помещений выделяются из резервного фонда области.

Последний на сегодняшний день обстрел Шебекинского района был зафиксирован в ночь на 11 января. При обстреле пострадали шесть человек.