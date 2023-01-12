Десятки тысяч жителей российского региона остались без электричества

В Дагестане более 80 тысяч человек остались без электричества из-за непогоды

В Дагестане из-за непогоды десятки тысяч человек остались без электричества. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщили в Минэнерго российской республики со ссылкой на компанию «Россети Северный Кавказ-Дагэнерго».

По данным ведомства, энергоснабжения лишились более 80 тысяч жителей региона. Большинство аварийных отключений было зафиксировано в Бабаюртовском, Новолакском, а также Кумторкалинском районах. Их причиной стала непогода — налипший на провода мокрый снег, обледенение и штормовой ветер вывели электросистемы из строя.

Днем ранее, 11 январе, в республике из-за схожих погодных условий без света остались более 63 тысяч жителей, проживающих в более чем 40 населенных пунктах. По данным «Россети Северный Кавказ», во второй половине дня 12 января в 95 процентов этих обесточенных домов вернули электричество.

В Минэнерго Дагестана отметили, что специалисты непрерывно ведут работы по восстановлению энергоснабжения для местных жителей.

В январе стало известно о том, что в Мегионе произошел крупный прорыв на теплотрассе, в результате которого котельная вынужденно прекратила работу. Несколько многоэтажек города, в которых проживают более трех тысяч жителей, остались без отопления и водоснабжения.