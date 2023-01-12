Стилист посоветовал избавиться от семи вещей в гардеробе

Стилист Питер Кейнон посоветовал избавиться от рваных джинсов и балеток

Стилист Питер Кейнон из Шеффилда, Англия, посоветовал избавиться от семи вещей в гардеробе. Соответствующий материал появился на сайте издания The Irish Sun.

В первую очередь специалист призвал отказаться от рваных джинсов, шапок в рыбацком стиле и балеток. В последнем случае он отметил, что данная обувь быстро изнашивается и становится непригодной к носке. «Они идеально подходят для летней прогулки по парку, но они могут быстро начать выглядеть как ваши тапочки, которые вы очень долго носили», — пояснил Кейнон.

Собеседник издания также включил в перечень неактуальных предметов гардероба облегающие комбинезоны, укороченные угги и кроксы. Вдобавок он также отметил черные пуховики. «Черные пуховики больше подходят для мальчиков-подростков. В нем взрослый человек будет выглядеть нелепо», — заявил он и предложил присмотреться к упомянутой одежде более ярких цветов.

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