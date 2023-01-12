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16:38, 12 января 2023Экономика

Медведев сравнил использование газа и дров за границей и в России

Медведев о газификации в России: кто-то переходит на уголь и дрова, но это не у нас
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Программа социальной газификации в России в 2022 году шла успешно, основные ее задачи выполнены. Об этом на совещании по поводу хода работ в регионах заявил зампред Совета безопасности, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Сравнивая ситуацию в стране с тем, что происходит за рубежом, чиновник указал, что «кто-то переходит на уголь и дрова, но это не у нас». По его словам, самое главное — это «улыбки на лицах людей, которые только что получили газ».

Медведев не уточнил, какие страны он имеет в виду. По всей видимости, речь идет о европейских странах, которые увеличивают угольную генерацию после резкого сокращения закупок в России, в результате чего экспорт российского трубопроводного газа упал до уровня 1990 года.

Бывший глава правительства напомнил, что «Газпром» начал реализацию программы газификации в середине 2000-х годов, с того момента ее уровень превысил 72 процента.

Летом прошлого года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что отказ от угольной генерации энергии в России можно считать долгосрочной целью, но сейчас это сделать нереалистично. В 2022 году, как отмечал вице-премьер Александр Новак, потребление угля в России увеличилось на восемь процентов, что помогло компенсировать падение экспорта на семь процентов.

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Платон Щукин
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