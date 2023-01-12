Российский священник на похоронах начал угрожать людям «набить рожу кадилом»

В Белгородской области священник во время похорон угрожал людям «набить рожу кадилом»

В Белгородской области священнослужитель во время похорон начал угрожать людям «набить рожу кадилом», сообщается в Telegram-канале «Подъем».

Инцидент произошел в селе Неклюдове в конце декабря прошлого года. Внук покойной пожилой женщины попросил священника «не устраивать концерт», однако тот ответил мужчине: «Выйди вон, козел, иначе набью тебе рожу кадилом».

В свою очередь в Белгородской и Старооскольской епархии рассказали, что клирика после совершенного поступка отправили в монастырь, где он будет находиться некоторое время и размышлять о содеянном.

«Батюшка не отрицает своей вины. Он встретился с родственниками умершей, они пообщались, претензий нет, попросили заново провести отпевание. А владыка, когда узнал об этом, вызвал батюшку, пообщался с ним», — приводит издание слова священнослужителей.

По словам представителей епархии, священник признал вину и сам согласился понести наказание.

Ранее в городе Фролово Волгоградской области пьяный священник за рулем автомобиля ВАЗ сбил велосипедистку. В результате происшествия женщина получила травмы и была госпитализирована.