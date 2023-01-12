Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:22, 12 января 2023Ценности

В сети удивились внешности Филиппа Киркорова после пластики

Российский певец Филипп Киркоров сделал пластику лица и удивил фанатов внешностью

Фото: @dr.timur_khidarov

Внешность российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова после операции на лицо удивила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на странице пластического хирурга Тимура Хайдарова в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке певец позирует вместе с врачом, облокотившись спиной о кирпичную стену. На артисте надеты джинсы, украшенные нашивками, и белая рубашка с расстегнутыми пуговицами сверху и с завязанными в тугой узел концами. Также его образ дополняют черные кроссовки, подвеска на шее и браслеты.

«На самом деле выдающийся результат — это упорный труд и стремление к идеальному! Это только начало», — подписал Хайдаров публикацию.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Молодец доктор, Филипп выглядит очень хорошо для своего возраста», «Так похудел. Филипп, выглядите шикарно», «Вау, какой мужчина», «Раньше такой отечный был, а сейчас — пушка», «Король эстрады доверил свою внешность королю пластической хирургии», — высказывались они.

Ранее Киркоров описал свою пластическую операцию фразой «девственного ничего нет». Так, артист признался, что обратился за помощью к хирургу осознанно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
В России впервые выявлен новый вариант коронавируса «кракен»
Стало известно о ночных взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье
Вяльбе нашла виновных в конфликте Большунова и Устюгова
Рост закредитованности россиян объяснили
Молдавский министр пообещал убрать российских миротворцев
Экс-посол США в России усомнился в слухах о здоровье Путина
Отец Шарлота рассказал о последней встрече с сыном на фоне новостей о его смерти
На улице в Подмосковье обнаружили разбросанные части тела мужчины
В США сравнили борьбу Зеленского за Бахмут с одержимостью Гитлера Сталинградом
В сети удивились внешности Филиппа Киркорова после пластики
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.