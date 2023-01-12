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21:59, 12 января 2023Россия

Попова оценила распространенность штамма коронавируса «кракен» в мире

Попова заявила, что штамм коронавируса «кракен» пока не широко распространен в мире

Фото: Pixabay

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» оценила распространенность нового субварианта омикрон-штамма коронавируса — «кракена» — в мире. По ее словам, данный штамм пока не сильно распространился в разных странах.

Попова отметила, что мутация является основой функционирования и жизнедеятельности вирусов. Она добавила, что в настоящее время наибольшие переживания вызывает именно штамм «кракен». «На сегодняшний день он не очень широко распространен в мире», — уточнила она.

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Глава федеральной службы заверила, что в России ведется активный мониторинг за изменчивостью коронавируса, добавив, что пока в стране выявили единственный случай заражения «кракеном» у человека. Она подчеркнула, что течение болезни не было тяжелым, предупредив, что несмотря на это, последствия могут быть долгими и очень неприятными.

Ранее Попова рассказала, что иммунной защиты, которая приобретается после перенесенного COVID-19, может не хватить при заражении «кракеном».

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Марина Совина
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