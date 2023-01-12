МИД анонсировал встречу с коллегами из Сирии и Турции

Захарова заявила, что Москва намерена организовать встречу глав МИД Сирии, Турции и России

Москва намерена организовать встречу глав МИД России, Турции и Сирии Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Фейсала Микдада. Будущую встречу с сирийскими и турецкими коллегами анонсировала официальный представитель ведомства Мария Захарова, пишет РИА Новости.

«В практическом плане дата не была утверждена, идет проработка подобной встречи», — заявила дипломат.

Ранее турецкая газета Hürriyet сообщила, что главы МИД России, Турции и Сирии могут встретиться в Москве в период с 14 по 16 января. Отмечается, что главы МИД затронут на переговорах будут критические темы, в том числе ситуацию в Сирии, события на севере Сирии, борьбу с террористическими организациями, а также возвращение беженцев в Турцию. Кроме того, на повестке будет стоять вопрос о дорожной карте по нормализации отношений.