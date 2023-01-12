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07:28, 12 января 2023Россия

Вильфанд спрогнозировал морозы до 63 градусов в одном российском регионе

Вильфанд спрогнозировал морозы до 63 градусов в Якутии в ближайшие пять дней

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В Якутии установятся морозы до минус 63 градусов — они продлятся в российском регионе пять дней. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Сильнейшие морозы будут сохраняться в Якутии в ближайшие пять дней, а в Иркутской области, северных районах, температура будет опускаться до 58 градусов 12–14 января» , — сказал метеоролог.

Он уточнил, что в отдельных районах Якутии 13 и 14 января температура воздуха будет опускаться до 58-63 градусов. Помимо этого, аномальные морозы прогнозируются в Оренбургской, Пензенской и Саратовской областях — там ожидается температура на девять градусов ниже нормы и более.

Также в отдельных районах Красноярского края ожидаются морозы до 22 градусов, в Оренбургской и Пензенской областях столбики термометров опустятся до 26-30 градусов мороза.

Ранее Вильфанд объяснил, что более частая изменчивость погоды зимой связана с небольшим влиянием солнечной энергии. По его словам, в зимний период солнечная энергия оказывает очень небольшое влияние на температурный режим — зимой погода меняется в два раза чаще, чем летом.

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Анастасия Шейкина
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