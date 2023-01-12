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16:29, 12 января 2023Среда обитания

Москва оказалась на последнем месте по росту цен на жилье среди мегаполисов

«ЦИАН.Аналитика»: Москва заняла 15-е место по росту цен на новостройки среди мегаполисов
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

Москва оказалась на последнем месте среди российских городов-миллионников по росту цен на новостройки за год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «ЦИАН.Аналитики».

Столица заняла 15-е место в рейтинге среди мегаполисов — с января 2022 года к началу 2023-го средняя стоимость жилья в ее новостройках поднялась на пять процентов. Наибольшую динамику зафиксировали в Самаре — подорожание на 39 процентов. Вторую строчку заняла Казань с ростом цен на 35 процентов. Топ-3 замкнул Ростов-на-Дону, где новостройки прибавили в цене 32 процента.

Ниже в списке расположился Нижний Новгород с подорожанием жилья на 24 процента. Пятую строчку рейтинга занял Красноярск, где новостройки прибавили в цене 23 процента. В Воронеже новые квартиры стали стоить дороже на 20 процентов.

Ранее эксперты федеральной компании «Этажи» пришли к выводу, что российским мегаполисом с максимальным спросом на загородное жилье стал Новосибирск. В первые дни 2023 года в этом городе 40 процентов всех покупателей жилья рассматривали приобретение загородных объектов.

Нина Ташевская
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