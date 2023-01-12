Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:50, 12 января 2023Россия

Россиянам назвали способ избежать штрафов за опоздание на работу из-за непогоды

«Работа.ру»: россияне должны аргументировать опоздание на работу в случае непогоды

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Опоздание на работу в непогоду может стать причиной дисциплинарного взыскания. Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина в беседе с «Лентой.ру» назвала способы избежать штрафов в случае спорной ситуации.

Она объяснила, что работодатель не может привлечь сотрудника к дисциплинарной ответственности, если он не смог прийти на работу из-за сложных погодных условий, но при этом необходимо принять во внимание факторы, сопутствующие проступку. Таким образом, руководитель должен выяснить истинную причину опоздания или неявки работника, уточнив, какие попытки предпринимал подчиненный.

«Если работодатель оценил все аргументы и объяснения работника и пришел к выводу, что причина опоздания или неявки на работу неуважительная, то работнику может грозить дисциплинарное взыскание в виде замечания, выговора или даже увольнения. Кроме этого, работодатель вправе не оплачивать работнику время отсутствия на рабочем месте», — резюмировала Санина.

Она порекомендовала поставить начальство в известность о задержке или неявке в случае опоздания на работу из-за погодных условий, а также написать объяснительную на имя руководителя, описав в ней ситуацию и причины опоздания. В случае если работник считает наказание неправомерным, необходимо обратиться в Государственную инспекцию труда.

Ранее результаты опроса сервиса «Работу.ру» показали, что более половины россиян назвали Москву и Московскую область самыми перспективными регионами для построения карьеры. На втором месте в списке лучших регионов для карьерного развития расположились Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
В России впервые выявлен новый вариант коронавируса «кракен»
Умерла актриса из «Анатомии страсти» Кэрол Кук
Стало известно о ночных взрывах на военных объектах ВСУ в Запорожье
Вяльбе нашла виновных в конфликте Большунова и Устюгова
Рост закредитованности россиян объяснили
Молдавский министр пообещал убрать российских миротворцев
Экс-посол США в России усомнился в слухах о здоровье Путина
Отец Шарлота рассказал о последней встрече с сыном на фоне новостей о его смерти
На улице в Подмосковье обнаружили разбросанные части тела мужчины
В США сравнили борьбу Зеленского за Бахмут с одержимостью Гитлера Сталинградом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.