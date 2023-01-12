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04:26, 12 января 2023Спорт

Обладатель Кубка Стэнли рассказал о страхе перед переходом в КХЛ

Обладатель Кубка Стэнли Седрик Пакетт заявил, что испытывал страх перед переходом в КХЛ
Седрик Пакетт

Седрик Пакетт. Фото: Eric Bolte / Reuters

Обладатель Кубка Стэнли, канадский хоккеист Седрик Пакетт, выступающий за минское «Динамо», заявил, что испытывал страх перед переходом в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Его слова приводит «Чемпионат».

«Разговаривал с другими ребятами с опытом в КХЛ, они меня заверили, что тут не так уж и плохо. Было страшно, что не смогу показывать высокий уровень», — рассказал спортсмен. Пакетт отметил, что в «Динамо» он обрел уверенность в себе.

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Хоккеист также поделился впечатлениями от жизни в Белоруссии. «Минск действительно оказался прекрасным городом, тут много ресторанов, большинство людей разговаривают на английском, это тоже помогает», — добавил он.

29-летний Пакетт пополнил состав минского «Динамо» в сезоне-2022/2023. Нападающий также известен по выступлениям в Национальной хоккейной лиге за «Монреаль Канадиенс», «Каролину Харрикейнс», «Оттаву Сенаторс» и «Тампу-Бэй Лайтнинг», вместе с которой выиграл Кубок Стэнли в 2020 году.

28 сентября Федерация хоккея Канады призвала игроков, выступающих в КХЛ, срочно покинуть Россию. В организации добавили, что спортсмены должны объяснить решение оставаться в стране.

Ксения Курашкина
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