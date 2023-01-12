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16:20, 12 января 2023Силовые структуры

Убивших любовницу из ревности жены супругов приговорили к длительным срокам

В Тюмени супругов, убивших любовницу из ревности жены, приговорили к 14 и 12 годам колонии

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области

В Тюмени суд вынес обвинительный приговор 45-летнему местному жителю и его 31-летней супруге по делу об убийстве местной жительницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фигурантов приговорили к 14 и 12 годам колонии строгого и общего режима, а также обязали выплатить 1 миллион 900 тысяч рублей семье погибшей.

Следствие установило, что фигурантка приревновала своего мужа к 37-летней потерпевшей и супруги решили ее убить. 11 февраля 2022 года мужчина позвал любовницу на очередное свидание к себе домой, где вместе с женой задушил ее шарфом и выбросил в мусорный бак. Вещи убитой осужденные сожгли в печи. Тело погибшей обнаружили сотрудники мусороперерабатывающего завода.

11 января сообщалось, что в Нижнем Новгороде 35-летняя женщина из ревности зарезала 39-летнего возлюбленного.

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Илона Палей
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