Опровергнуто сообщение о сбежавшем в Москве с автоматом и гранатами солдате

RT опроверг информацию о сбежавшем с автоматом в Москве солдате, ищут пьяного мужчину

Вооруженный автоматом и гранатами солдат сбежал из воинской части в Москве

Начало событий в новости Вооруженный автоматом и гранатами солдат сбежал из воинской части в Москве

Информация о сбежавшем из московской воинской части солдате, вооруженном автоматом и гранатами, не подтвердилась. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По его данным, пьяный мужчина позвонил в военкомат и, назвавшись Дмитрием Афониным, заявил, что ушел в самоволку с автоматами и гранатами. Он высказал угрозы, что «скоро приедет взрывать».

Полиция в настоящее время ведет поиск звонившего мужчины.

Он уже сутки терроризирует полицию Москвы и Петербурга, названивая в дежурные части разных отделов с угрозами взрывов и нападений на полицейские участки, добавляет Telegram-канал SHOT.

Ранее 12 января сообщалось, что из воинской части в Москве сбежал солдат по фамилии Афонин с автоматом и гранатами.

6 декабря 2022 года в пригороде Новошахтинска одетый в камуфляж Павел Николин открыл стрельбу из ручного пулемета по сотрудникам полиции, в результате чего один из них получил ранение и попал в больницу. После этого нападавший скрылся. Его задержали 7 декабря в cеле Киселево.