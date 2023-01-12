Вооруженный автоматом и гранатами солдат сбежал из воинской части в Москве

Из воинской части в Москве сбежал вооруженный автоматом и гранатами солдат, его ищут

Полиция ведет поиск сбежавшего из воинской части в Москве вооруженного автоматом и гранатами солдата. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Военнослужащего по фамилии Афонин в настоящее время активно ищут в регионе.

6 декабря 2022 года в пригороде Новошахтинска одетый в камуфляж Павел Николин открыл стрельбу из ручного пулемета по сотрудникам полиции, в результате чего один из них получил ранение и попал в больницу. После этого нападавший скрылся. Его задержали 7 декабря в cеле Киселево. Мужчина заявил, что начал стрелять по полицейским, поскольку принял их за украинских военных. Также он утверждал, что не заметил, как пересек границу и оказался на территории Ростовской области. Николин заявлял, что был завербован в ЧВК «Вагнер», когда отбывал срок в ИК-4 в Башкортостане.