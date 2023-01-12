Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:57, 12 января 2023Силовые структуры

Вооруженный автоматом и гранатами солдат сбежал из воинской части в Москве

Из воинской части в Москве сбежал вооруженный автоматом и гранатами солдат, его ищут

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Полиция ведет поиск сбежавшего из воинской части в Москве вооруженного автоматом и гранатами солдата. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Военнослужащего по фамилии Афонин в настоящее время активно ищут в регионе.

6 декабря 2022 года в пригороде Новошахтинска одетый в камуфляж Павел Николин открыл стрельбу из ручного пулемета по сотрудникам полиции, в результате чего один из них получил ранение и попал в больницу. После этого нападавший скрылся. Его задержали 7 декабря в cеле Киселево. Мужчина заявил, что начал стрелять по полицейским, поскольку принял их за украинских военных. Также он утверждал, что не заметил, как пересек границу и оказался на территории Ростовской области. Николин заявлял, что был завербован в ЧВК «Вагнер», когда отбывал срок в ИК-4 в Башкортостане.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Минобороны России объявило о продолжении наступления на донецком направлении
Британские экоактивисты нацелились на коронацию Карла III
Тегеран ответил на сообщения о потерях иранских дронов на Украине
В Москве изобличили серийного сетевого педофила и порнографа
Командир полка «Ахмат-1» отреагировал на сообщения о своем пленении в Артемовске
Пьющие финны обманули государство на 100 миллионов евро
Отец Костомарова опроверг лечение сына купанием в проруби
Бориса Гребенщикова захотели проверить на содействие терроризму
В МИД заявили о несогласии с позицией Турции по «мирному плану» Зеленского
Названы летающие в Россию самые безопасные авиакомпании в мире
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.