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16:33, 12 января 2023Путешествия

Стюардессы в сети объяснили реальное назначение кнопки вызова бортпроводника

Пользователи Reddit объяснили, что кнопка вызова стюардессы нужна для экстренных ситуаций

Фото: Aleksei Zaitcev / Unsplash

Иностранные бортпроводники объяснили в сети реальное назначение кнопки вызова членов экипажа и рассказали, за что ненавидят пассажиров. Своим мнением они поделились на форуме Reddit.

Пользователи, работающие бортпроводниками, отметили, что пассажиры любят нажимать кнопку вызова, как только самолет отрывается от земли. При этом в действительности кнопка предназначена лишь для экстренных ситуаций. К примеру, когда пассажиру или его соседу стало плохо или кому-то из них нужен пакет на случай укачивания. Более того, кнопка вызова была создана лишь для сидящих у окна людей, поскольку им трудно выйти в проход через других пассажиров.

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Один из юзеров отметил, что ненавидит путешественников, которые вызывают стюардессу из-за мелких поручений: чтобы попросить воды или забрать мусор. Он объяснил, что для сбора мусора предусмотрено определенное время в рамках правил авиакомпании.

«Мне бы хотелось, чтобы пассажиры просто подходили и просили, если им что-то необходимо», — написал другой комментатор. Кроме того, пользователь напомнил, что пассажирам запрещено вызывать бортпроводников во время взлета и посадки либо в моменты турбулентности.

Ранее иностранные бортпроводники перечислили самые раздражающие привычки пассажиров на борту самолета. Одна из пользовательниц с ником Sheboyganite рассказала, что больше всего стюардесс раздражает неуважительное поведение со стороны пассажиров.

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Зарина Дзагоева
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