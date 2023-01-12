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17:06, 12 января 2023Культура

Победа звезды «Дамера» на «Золотом глобусе» разъярила мать жертвы маньяка

Мать жертвы маньяка-каннибала Джеффри Дамера разозлилась из-за «Золотого глобуса»

Фото: Reuters

Победа актера Эвана Питерса на «Золотом глобусе» разъярила мать одной из жертв известного американского убийцы-каннибала Джеффри Дамера. Об этом она рассказала в эксклюзивном интервью TMZ.

10 января Питерс получил награду за роль в сериале от Netflix «Монстр: История Джеффри Дамера». По словам Ширли (Shirley), матери жертвы Дамера Тони Хьюза (Tony Hughes), в своей благодарственной речи Питерс должен был упомянуть семьи, которые и по сей день испытывают боль из-за преступлений маньяка, а также призвать Голливуд положить конец рассказам историй об убийцах и прославлению их имен.

После вручения премии Питерс поделился, как тяжело было сниматься в сериале. Женщина отметила, что ни к чему хорошему награда актера не приведет. По ее мнению, это только добавляет горя семьям людей, убитых Дамером, «снова и снова вспоминающих трагедию».

Выход сериала вызвал всплеск интереса туристов к родному городу Дамера Милуоки в штате Висконсин и экскурсиям «по следам его преступлений». По словам организатора таких прогулок Боба Вейса (Bob Weiss), в последнее время от путешественников нет отбоя: количество пешеходных туров увеличилось с четырех до 16 в неделю.

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Варвара Кошечкина
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