Бывшего футболиста африканской сборной насмерть загрызли собаки

Бывшего игрока сборной Замбии Филемона Мулала насмерть загрызли собаки в собственном саду

Бывшего игрока сборной Замбии Филемона Мулала насмерть загрызли собаки в саду собственного дома. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что это произошло 7 января. Тело 60-летнего Мулала, неподвижно лежащее в саду, обнаружила жена. Отмечается, что после случившегося собаки были изъяты Обществом по предотвращению жестокого обращения с животными.

В Футбольной ассоциации Замбии выразили соболезнования в связи со смертью Мулала. «Это такой трагический конец», — заявила пресс-секретарь организации Сидни Мунгала.

Мулала провел за сборную Замбии шесть матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. На клубном уровне он выступал за «Муфулира Уондерерс» и «Кейптаун Сперс».