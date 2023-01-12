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13:30, 12 января 2023Спорт

Бывшего футболиста африканской сборной насмерть загрызли собаки

Бывшего игрока сборной Замбии Филемона Мулала насмерть загрызли собаки в собственном саду
Филемон Мулала

Филемон Мулала. Фото: страница «Football Association of Zambia» в Facebook

Бывшего игрока сборной Замбии Филемона Мулала насмерть загрызли собаки в саду собственного дома. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что это произошло 7 января. Тело 60-летнего Мулала, неподвижно лежащее в саду, обнаружила жена. Отмечается, что после случившегося собаки были изъяты Обществом по предотвращению жестокого обращения с животными.

В Футбольной ассоциации Замбии выразили соболезнования в связи со смертью Мулала. «Это такой трагический конец», — заявила пресс-секретарь организации Сидни Мунгала.

Мулала провел за сборную Замбии шесть матчей, в которых отметился тремя забитыми мячами. На клубном уровне он выступал за «Муфулира Уондерерс» и «Кейптаун Сперс».

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Дарья Коршунова
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