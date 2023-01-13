Адвокат оценил идею конфискации имущества по делам о дискредитации Армии России

Адвокат назвал логичной идею конфискации имущества фигурантов дела о дискредитации ВС РФ

Адвокат Александр Добровинский назвал логичной идею конфискации имущества фигурантов дела о дискредитации Вооруженных сил России (ВС РФ). Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Добровинский заявил, что вопрос ареста имущества людей, которые как-то оскорбляли действующего президента или придумывали фейки о военных действиях, СВО, регулируется аналогией права. Любая компания, которая решила, что сказанные слова могут подорвать ее репутацию, имеет возможность обратиться с иском в суд и требовать компенсацию. Российскую армию можно отнести к своего рода компании, считает адвокат. Таким образом, законодательство решило, что артисты, блогеры и другие люди своими фразами наносят ущерб «фирме под названием Российская армия».

«То есть конфискация их имущества выглядит логичным, поскольку они причинили ущерб репутации "компании" и за это теперь должны заплатить», — поделился своим мнением Добровинский. Он считает, что именно так будет действовать в скором времени законодательство.

Ранее российский юрист Александр Грибаков назвал актуальной идею спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложившего лишать граждан имущества за дискредитацию и оскорбление ВС России из-за границы.

