Юрист назвал актуальной идею о конфискации имущества оскорбляющих Россию граждан

Юрист назвал актуальной идею лишать имущества граждан, оскорбляющих Россию из-за границы

Российский юрист Александр Грибаков назвал актуальной идею спикера Госдумы Вячеслава Володина, предложившего лишать граждан имущества за дискредитацию и оскорбление ВС России из-за границы. Слова адвоката цитирует РИА Новости.

Он добавил, что для реализации этого шага будет необходимо внести «некоторые косметические изменения» в уголовное законодательство. Так, он предложил подкорректировать статью 104 («Конфискация имущества») и расширить перечень статей, которые она охватывает.

По мнению Грибакова, под предложение Володина могут попадать, в частности, статья 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») и 280.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ»).

Юрист отметил, что инициатива спикера Госдумы отражает реальный запрос уголовного законодательства.

Ранее Володин высказал мнение, что у тех россиян, которые уехали из страны и оскорбляют ее, нужно конфисковать имущество.