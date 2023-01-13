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18:11, 13 января 2023Россия

Пленный украинец рассказал об американцах среди военных ВСУ в ЛНР

Пленный украинский военный рассказал об американцах, участвовавших в боях в ЛНР

Фото: Leah Millis / Reuters

Пленный украинский военный рассказал РИА Новости, что вместе с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Новоселовского в Луганской народной республике (ЛНР) в боевых действиях участвовали и американцы.

По его словам, перед взятием в плен американцы сидели в подвале, а затем «ребята зашли и закидали гранатами». Он вспоминает, что были военные ВС России или ЧВК «Вагнер».

Военнослужащий добавил, что один из американцев выходил на связь по рации и просил о помощи. «Он подошел к нам на точку, мы ему показали направление, и он пошел вызывать… У них своя эвакуация», — добавил украинский военный.

В ноябре 2022 года сообщалось, что гражданин США Трент Дэвис поехал воевать на Украину и был убит в первом же бою. На тот момент он стал как минимум десятым американцем, погибшим в сражении в зоне спецоперации с 24 февраля.

В начале декабря Минобороны РФ сообщало, что российские войска сорвали попытку Вооруженных сил Украины атаковать в районе села Новоселовское.

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Антон Похиляк
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