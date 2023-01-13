Жители Артемовска рассказали, что ВСУ не давали людям выходить из дома, стреляя в них

Жители Артемовска (украинское название — Бахмут) назвали бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) страшными людьми и рассказали, что военные не давали им выходить из дома. Об этом сообщается в репортаже корреспондента RT Романа Косарева.

«[ВСУ] — это страшные люди. (…) Я не могу понять, почему к нам такое отношение было, я не знаю. Мы полтора месяца не могли выйти из подъезда. Они просто в нас стреляли, стреляли, это было страшно. У нас не было еды, не было воды. Мы ходили по квартирам и из бойлеров сливали воду, чтобы пить», — сообщила жительница города и добавила, что у нее ничего не осталось.

Муж женщины заявил, что бойцы ВСУ прострелили ему колено, когда он вывел собаку на прогулку в коридоре своего дома. Мужчина кричал: «Гражданский!» Однако украинские военные не обратили на это внимание и ушли после содеянного. Он также поблагодарил вагнеровцев, которые оказали ему помощь.

Ранее жители Соледара рассказали, что из-за обстрелов украинских военных после девяти часов утра в городе «начиналось страшное». Также стало известно об ударах ВСУ по населенному пункту с применением зажигательных боеприпасов, предположительно фосфорных. Один из жителей Соледара заявил, что сам выезжал тушить дома людей, которые уехали из города. По его словам, украинские танки вели огонь из жилой застройки.