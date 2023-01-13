Полиция расследует гибель кузена соосновательницы BLM при задержании

NBC7: Полиция Лос-Анджелеса начала расследование из-за смерти кузена соосновательницы BLM

Департамент полиции Лос-Анджелеса начал расследование в связи с гибелью кузена соосновательницы движения Black Lives Matter (BLM) Кинана Андерсона, а также еще двух человек, которых погибли от рук американских полицейских 2 и 3 января. Об этом заявила мэр города Карен Басс в эфире телеканала NBC7.

«В настоящее время проводится всестороннее расследование, и я обещаю, что расследование городом этих смертей будет прозрачным… Кроме того, причастные офицеры полиции должны быть незамедлительно отстранены от работы», — заявила она.

Ранее стало известно, что полиция Лос-Анджелеса (LAPD) задержала 31-летнего учителя Кинана Андерсона, двоюродного брата одной из создателей движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»; BLM), после чего он погиб. После задержания на место происшествия были вызваны пожарные из пожарной службы Лос-Анджелеса, которые оказали медицинскую помощь мужчине после применения электрошокера. Затем его отвезли в больницу Санта-Моники, где спустя четыре с половиной часа у него остановилось

