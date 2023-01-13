Брат создательницы BLM погиб после полицейского задержания

Fox11: в США после полицейского задержания погиб брат создательницы BLM

В США полиция Лос-Анджелеса (LAPD) задержала 31-летнего учителя Кинана Андерсона, двоюродного брата одной из создателей движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих важны»; BLM), после чего он погиб. Об этом сообщает «Fox11».

В западной части города случилась авария с участием Андерсона. На видеозаписи показано, как он оказывал сопротивление правоохранителю, когда ему было приказано встать у стены и не двигаться. Тем не менее мужчина попытался сбежать, после чего полицейские положили его на пол и пригрозили ударить электрошокером.

Андерсон повторял, что сотрудники полиции хотят его убить, в то время как его просили успокоиться. Остальное время полицейские применяли по отношению к мужчине физическую силу и электрошокер, приказывая прекратить сопротивление. Во время задержания Андерсон заявил, что правоохранители хотят сделать с ним то же самое, что и с Джорджем Флойдом — чернокожим американцем, который умер после задержания в мае 2020 года.

После задержания на место происшествия были вызваны пожарные из пожарной службы Лос-Анджелеса, которые оказали медицинскую помощь мужчине после применения электрошокера. Затем его отвезли в больницу Санта-Моники, где спустя четыре с половиной часа у него остановилось сердце.

Ранее активисты BLM призвали распустить полицию в США, а также назвали полицейских убийцами. Участники движения выступили с таким заявлением по поводу Дня уважения к сотрудникам правопорядка, который обычно проходит в Соединенных Штатах 9 января.