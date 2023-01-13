Бодибилдерша ответила на сравнения ее тела с мужским в сети

Бодибилдерша Ханна из Флориды заявила, что мышцы хорошо смотрятся на женщинах

Жительница Флориды, США, ответила на сравнения ее тела с мужским в сети. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Ханна (фамилия неизвестна), чей блог насчитывает 38,8 тысячи подписчиков, рассказала, что в школе одноклассники считали ее толстой. Поступив в университет, она стала ходить в спортзал с целью похудеть. Однако спустя некоторое время девушка увлеклась бодибилдингом. «Я начала замечать небольшие изменения и начала чувствовать себя в большей безопасности в собственной шкуре», — сказала она и отметила, что из-за этого многие люди стали критиковать ее внешность.

На размещенном видео она показала скриншоты с негативными комментариями подписчиков, в которых хейтеры писали ей, что она выглядит слишком мужественно. «На самом деле я считаю, что мышцы хорошо смотрятся на женщинах, и что женщины не должны бояться тренироваться», — заявила бодибилдерша.

Другие юзеры решили поддержать Ханну в комментариях под публикацией. «Твоя форма потрясающая, Ханна. Не слушай этих людей и продолжай заниматься собой!», «Они просто завидуют твоим успехам», — высказывались они.

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