Блогерша лишилась улыбки из-за ботокса и получила лицо в виде яйца

Блогерша Мариан Петре лишилась улыбки из-за ботокса и получила лицо в виде яйца

Блогерша Мариан Петре лишилась улыбки из-за ботокса и получила лицо в виде яйца. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что у нее были стоматологические проблемы, из-за которых врач посоветовал сделать инъекцию данного препарата. Юзерша выполнила рекомендацию медика, однако в результате отвечающие за улыбку мышцы оказались повреждены, а лицо утратило четкие контуры и приобрело округлую форму.

«Я подумала, что это беспроигрышный вариант. Что я смогу разобраться со скрежетанием зубов и похудею в лице. Что могло пойти не так? (...) Я стала похожа на яйцо, мое лицо стало слишком круглым, а линия подбородка исчезла. Кроме того, я больше не смогла улыбаться, и это был травмирующий опыт, поскольку я очень люблю свою улыбку», — пояснила Петре, добавив, что на восстановление у нее ушло более семи месяцев.

В декабре сообщалось, что американка Дреа Рэндольф хотела подкорректировать черты лица с помощью ботокса и осталась с внешностью Гринча.