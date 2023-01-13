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12:57, 13 января 2023Забота о себе

Врач предупредила о слепоте из-за распространенных вредных привычек

Офтальмолог Ана Дгебуадзе предупредила, что курение и алкоголь приводят к слепоте

Фото: Shutterstock

Распространенные вредные привычки, в том числе курение и употребление алкоголя, могут привести к слепоте, предупредила офтальмолог, хирург, заместитель главного врача по поликлинике в «СМ-Клиника» Ана Дгебуадзе. О возможных причинах этого она рассказала в беседе с «Лентой.ру».

С возрастом зрение становится хуже у большинства людей, но некоторые факторы могут ускорить этот процесс, утверждает офтальмолог. Неправильный образ жизни приводит к развитию катаракты.

Развитие катаракты могут ускорить вредные привычки: курение и частое употребление алкоголя. К появлению болезни может также привести употребление некоторых видов лекарств, например, стероидных препаратов.

Ана Дгебуадзеофтальмолог
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По словам Дгебуадзе, избавиться от катаракты и вернуть зрение можно с помощью бескровной операции — факоэмульсификации, которую проводят под местной анестезией. «Врач делает надрез длиной два миллиметра, который не требует наложения швов. Мутный хрусталик удаляют, а на его место имплантируют искусственную линзу», — объяснила она.

Операцию необходимо делать вовремя, иначе катаракта уплотнится, и потребуется более сложная процедура. Также катаракта может привести к более серьезным и необратимым заболеваниям, таким как факогенная глаукома. Чтобы выявить возрастные изменения и вылечить их наиболее простым способом, врач рекомендовала людям старше 40 лет регулярно проверять зрение.

Ранее офтальмолог Татьяна Шилова подсказала способы защитить глаза в холодное время. Она отметила, что увлажняющие препараты и очки помогут избежать зимой проблем с глазами.

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Вера Владзиевская
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