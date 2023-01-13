Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 13 января 2023Наука и техника

Virgin Orbit объяснила провальный запуск LauncherOne из Великобритании

Virgin Orbit: провальный запуск ракеты LauncherOne объясняется аномалией во второй ступени

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Провальный запуск двухступенчатой ракеты LauncherOne с самолета-носителя Boeing 747, стартовавшего с территории Великобритании, объясняется аномалией во второй ступени. Об этом со ссылкой на компанию Virgin Orbit сообщает SpaceNews.

В сообщении, распространенном компанией, отмечается, что неудачный запуск ракеты с девятью спутниками вызван досрочным отключением двигателя второй ступени, произошедшем на высоте 180 километров.

В Virgin Orbit добавили, что в настоящее время ведется расследование обстоятельств случившегося.

Неудачный пуск произошел 9 января.

Лицензию на запуск космических аппаратов с территории Великобритании компания получила в декабре.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Украина заявила о подготовке проекта резолюции ООН о спецтрибунале против России
Virgin Orbit объяснила провальный запуск LauncherOne из Великобритании
Житель Соледара заявил о колоссальных потерях ВСУ в городе
Джонсон планирует посетить Украину и подорвать авторитет Сунака
Российские мобилизованные поразили позиции ВСУ из установки «Мста»
Российские военные атаковали украинские позиции боеприпасами-«зажигалками»
В Оклахоме потребовали отказаться от обучения украинских зенитчиков
В сети восхитились способом студентки носить откровенные платья без бюстгальтера
МИД заявил об отказе Киева ассоциировать себя с жителями новых регионов России
Названы российские города с подешевевшими комнатами
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.