В Германии заявили об успешной замене российского угля

VdKi: в Германии смогли заменить российский уголь поставками из США и других стран

Немецким компаниям-импортерам каменного угля в последние месяцы удалось найти замену российским поставкам в таких странах, как США, ЮАР и Колумбия. Об этом говорится в заявлении главы отраслевой ассоциации VdKi Александра Бете.

По данным организации, в период с января по октябрь прошлого года на Россию приходилось 34 процента всего германского импорта каменного угля. Показатель отражает важную роль, которую Москва играла как поставщик ранее, до введения европейского эмбарго 1 августа, отмечает Reuters.

Доля США за тот же период составила 20 процентов, Колумбии — 15 процентов, Австралии — 14 процентов, а ЮАР — 7 процентов. С введением санкций существовали опасения, что в Европе начнутся перебои с поставками электроэнергии, но пока они не реализовались.

Глава VdKi, помимо информации о замещении российских поставок, в своем выступлении также критически высказался о политике ЕС по отказу от угля, импортом которого занимается ассоциация, в пользу развития альтернативной энергетики. «Сначала создайте эффективные зеленые технологии, а затем отказывайтесь. А не наоборот», — сказал он.

Бете считает, что мнение о том, что уголь понадобится Европе лишь еще на одну-две зимы, далеко от реальности и контрпродуктивно. По его словам, необходимо признать уголь одним из резервных источников энергии на долгие годы. Это необходимо, чтобы мотивировать логистические компании увеличить инвестиции в необходимый для перевозки угля транспорт и персонал.

Импорт каменного угля в Германии в прошлом году составил 43 миллиона тонн, что на 4,7 процента больше, чем в 2021 году, свидетельствуют предварительные данные VDKi. 30 миллионов тонн пришлось на энергетический уголь для электростанций, что на 11,7 процента больше, чем в прошлом году, и 11 миллионов тонн — на коксующийся уголь для производства стали, что на 7,3 процента меньше. Оставшиеся два миллиона пришлись на коксующие угли для сталелитейного производства.

Российский экспорт угля по итогам 2022 года упал на 7 процентов в годовом выражении, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. По его словам, экспортеры компенсировали падение ростом поставок на внутренний рынок на восемь процентов.