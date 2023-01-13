Россияне охладели к покупке жилья в одной европейской стране

Spain-Real.Estate: спрос россиян на покупку жилья в Испании упал на 58,9 процента

В декабре 2022 года спрос россиян на приобретение недвижимости в Испании упал на 58,9 процента относительно аналогичного периода 2021 года. О том, что они охладели к покупке жилья в этой европейской стране, «Ленте.ру» сообщили эксперты портала Spain-Real.Estate.

По сравнению с декабрем 2020-го отрицательная динамика в том же месяце 2022-го составила 32,37 процента. Кроме того, в декабре 2022 года интерес граждан России к приобретению испанской недвижимости оказался на 21,51 процента ниже, чем в ноябре того же года. Специалисты отметили, что число обращений с их стороны снижается на протяжении двух месяцев подряд.

За период с января по декабрь 2022 года спрос гражданами России на приобретение жилья в европейской стране был на 22,03 процента ниже, чем в аналогичный период 2021-го. Относительно тех же месяцев 2020 года их интерес к приобретению испанской недвижимости снизился на 17,68 процента.

По данным экспертов, пик спроса в 2022-м был зафиксирован в феврале. В том месяце количество запросов превысило среднемесячный результат за прошлый год более чем вдвое, на 101 процент.

В декабре специалисты Spain-Real.Estate раскрыли стоимость наиболее бюджетной квартиры на вторичном рынке в популярном у россиян испанском городе Торревьехе. По их информации, самой дешевой на тот момент оказалась студия площадью 26 квадратных метров на первом этаже шестиэтажного дома 1989 года постройки, с пляжем в пешей доступности. Стоимость лота в рублях по актуальному на начало декабря курсу оценили в 2,6 миллиона рублей.

