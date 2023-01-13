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04:00, 13 января 2023Ценности

В сети восхитились способом студентки носить откровенные платья без бюстгальтера

TikTok-блогерша Мюллер: носить откровенные платья без бюстгальтера поможет клей для тела

Кадр: @kathryn.mueller

Студентка медицинского вуза Кэтрин Мюллер показала способ носить откровенные наряды без бюстгальтера и восхитила пользователей сети. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах девушка предстала в блестящем облегающем платье синего цвета на бретельках и с глубоким W-образным вырезом, который открывал часть бюста. Блогерша взяла флакон клея для тела с роликовым дозатором и провела им по ткани с внутренней стороны декольте. Затем юзерша продемонстрировала, что предмет гардероба надежно зафиксирован на ее груди. Инфлюэнсерша объяснила, что узнала о данном способе в детстве, когда занималась танцами и приклеивала подобным образом костюмы для выступления.

Зрители оценили указанный лайфхак в комментариях. «Я под впечатлением», «Это гениально, летом просто необходимая вещь. Приобрету на будущее», «Я использую данный клей для своих носков во время соревнований по ирландским танцам», — отметили юзеры.

В декабре российская блогерша и телеведущая Ида Галич показала способ спасти декольте с помощью скотча.

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Алина Гостева
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