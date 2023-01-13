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16:08, 13 января 2023Интернет и СМИ

В Mail.ru прокомментировали сообщения об утечке данных пользователей

В Mail.ru объяснили появление в сети данных пользователей утечкой с другого сервиса

Фото: Luis Villasmil / Unsplash

Представители Mail.ru прокомментировали сообщения об утечке персональных данных пользователей почтового сервиса. В пресс-службе объяснили появление в сети имен, номеров телефонов и логинов утечкой с другого сервиса, пишет Интерфакс.

«Результаты проверки показали, что опубликованные данные связаны с утечкой стороннего сервиса в начале прошлого года», — говорится в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули, что личным данным пользователей «Почты Mail.ru» ничего не угрожает, так как сервис надежно защищен.

Об утечке персональных данных пользователей Mail.ru написал 12 января Telegram-канал «Утечки информации». Утверждалось, что в открытый доступ попали ID, адреса электронной почты пользователей на доменах mail.ru, bk.ru и inbox.ru, а также их логины, номера телефонов, имена и фамилии.

13 января президент России Владимир Путин поручил правительству установить оборотные штрафы для компаний, которые допускают утечку персональных данных граждан. Кабмин должен подготовить соответствующие изменения в законодательство к 1 июля 2023 года.

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Евгения Наумова
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