Из Соледара в Шахтерск эвакуировали более 170 человек

Власти сообщили об эвакуации более 170 человек из Соледара в Шахтерск

Из Соледара в Шахтерск Донецкой народной республики (ДНР) эвакуировали более 170 человек. Об этом в пятницу, 13 января, сообщили в администрации Шахтерска, передает ТАСС.

«К утру число эвакуированных достигло 173», — пояснили представители городских властей. В администрации уточнили, что в ближайшее время планируется эвакуировать еще 108 человек, среди которых будут дети.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара в ДНР. Он также подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме вагнеровцев.

13 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Соледар в Бахмутском районе ДНР.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).