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14:50, 13 января 2023Из жизни

Девушка прислала бывшему бойфренду 1000 сообщений и попала под суд

Мужчина оказался на грани самоубийства из-за бывшей девушки, приславшей ему 1000 сообщений

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Жительница Великобритании, 28-летняя Мишель Фелтон, после расставания прислала бывшему бойфренду около 1000 сообщений и попала под суд за преследование. Об этом сообщает The Mirror.

Девушка рассталась с бывшим партнером Райаном Харли в феврале 2021 года. Накануне расставания между Фелтон и Харли возникла ссора, переросшая в драку. Она ударила его в пах, а мужчина сломал ей мизинец.

Несмотря на это, Фелтон не смогла смириться с разрывом и начала регулярно звонить и писать бывшему бойфренду. Она ежедневно отправляла Харли около 150 сообщений с просьбами вернуться, а затем начала оставлять подарки на пороге его дома. Из-за действий Фелтон мужчина оказался на грани самоубийства и в итоге обратился в полицию. «Я хочу, чтобы все это прекратилось», — сказал он сотрудникам правоохранительных органов.

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Фелтон признала себя виновной в преследовании и была приговорена к 18-месячному наказанию в виде привлечения к общественным работам с обязательным 30-дневным участием в реабилитационных мероприятиях. Ей также запретили общаться с пострадавшим в течение 18 месяцев.

Ранее сообщалось, что 63-летний житель Италии Эрнесто Фавара зарезал свою 29-летнюю жену Марию Аматуццо за попытку уйти от него. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции схватили убийцу с кухонным ножом в руках.

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Алиса Удовик
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