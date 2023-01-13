Ходорковского оштрафовали на 300 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента

Суд оштрафовал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского за отсутствие маркировки иноагента

Мещанский суд Москвы оштрафовал экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (внесен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов) по делу о неисполнении иностранным агентом обязанностей по сообщению о наличии этого статуса. Об этом в пятницу, 13 января, сообщают «Известия».

За отсутствие маркировки иноагента он должен будет выплатить 300 тысяч рублей. Отмечается, что изначально его судили по части 2 статьи 19.7.5-4 («Неисполнение физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, обязанности по указанию этого статуса») КоАП РФ, однако суд переквалифицировал на часть 3 статьи 19.34 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента») КоАП РФ. Бизнесмен должен будет выплатить 300 тысяч рублей.

Ранее Ходорковский оценил объемы своего денежного состояния. По словам бизнесмена, его активы составляют около 500 миллионов долларов. Он признался, что если бы мог, то в 1990-х многое сделал бы иначе, но уже устал обсуждать этот период своей жизни.