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14:04, 13 января 2023Путешествия

Россияне вопреки ограничениям устремились в одну популярную пляжную страну

АТОР: российский турпоток в Индонезию заметно возрос с октября 2022 года

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Вопреки ограничениям, связанным с пандемией коронавируса, россияне устремились в Индонезию. Турпоток в популярную пляжную страну заметно возрос с октября 2022 года, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Аналитики отмечают, что стоимость отдыха одного человека на Бали на сегодняшний день равняется стоимости туров в другие популярные у россиян страны Юго-Восточной Азии. По данным представительства министерства туризма и креативной экономики Индонезии в России (VITO Russia), за 11 месяцев 2022 года страну посетили более 52 тысяч российских туристов. Из их числа 27 тысяч приехали в октябре-ноябре.

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«Индонезия имеет своих поклонников, и они не отказываются от поездки в страну, даже с учетом действующих ограничений на въезд. Спрос на направлении хороший с учетом жестких правил въезда», — отметили в туроператоре ПАКС.

В конце декабря Индонезия отменила почти все оставшиеся меры по борьбе с коронавирусной инфекцией для местных жителей и туристов внутри страны, поскольку у большей части населения уже есть антитела. При этом местные власти пока не объявили о снятии или послабления въездных ограничений для иностранных путешественников, они продолжают действовать. В настоящее время в Индонезию туристов пускают с сертификатами о полной вакцинации. Более того, для въезда в страну им нужно загрузить приложение Peduli Lindungi и иметь обратный билет.

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Зарина Дзагоева
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