Посол назвал причину несостоявшегося разговора глав МИД Израиля и Украины

Посол Корнийчук: разговор глав МИД Израиля и Украины отложили из-за технических проблем

Телефонный разговор глав МИД Израиля и Украины Эли Коэна и Дмитрия Кулебы отложили из-за технических проблем. Об этом заявил украинский посол в стране Евгений Корнийчук в интервью телеканалу i24news.

По его словам, звонок запланирован на следующую неделю. Кроме того, Корнийчук прокомментировал телефонный разговор Коэна и главы МИД России Сергея Лаврова: «Это не очень многообещающе для нас». Он уточнил, что Киев постарается сохранить диалог с Израилем на дружеской основе и объяснить приоритеты Украины.

«Мы дадим [новому правительству Израиля] шанс и будем работать вместе, чтобы наладить более тесное сотрудничество», — сообщил посол. Также Корнийчук рассказал о благодарности украинской стороны за любую оказанную помощь.

Ранее сообщалось, что посол Украины в Израиле раскритиковал Коэна за разговор с Лавровым. Как отмечает газета Times of Israel, Корнийчук посчитал это изменением израильской политики. 3 января российский министр поговорил с израильским коллегой о ситуации на Украине, а также обсудил совместное торгово-экономическое сотрудничество.