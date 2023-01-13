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11:40, 13 января 2023Мир

Джонсон получил одно из самых крупных среди политиков Британии пожертвований

The Guardian: экс-премьер Британии Джонсон получил 1 млн фунтов в качестве пожертвования

Фото: Tejas Sandhu / Globallookpress.com

Экс-премьер Британии Борис Джонсон и его организация The Office of Boris Johnson Ltd, которая была основана для поддержки его политической деятельности, получила 1 миллион фунтов в качестве пожертвования от британского бизнесмена из Таиланда Кристофера Харборна, ранее поддерживавшего Brexit. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Одно из самых крупных пожертвований среди политиков Британии от убежденного сторонника Brexit, несомненно, усилит слухи о том, что Джонсон может планировать возвращение [в большую политику]», — говорится в публикации.

Реестр доходов, обновляемый правительством и парламентом ежемесячно, показывает, что помимо этого пожертвования Джонсон заработал более 250 тысяч фунтов стерлингов за два выступления в декабре с тех пор, как покинул пост премьера.

Ранее стало известно, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон планирует в скором времени посетить Украину и встретиться с президентом Владимиром Зеленским. Таким образом он может подорвать авторитет Риши Сунака, возглавляющего британское правительство.

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Виктория Кондратьева
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