В трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревогаСюжетВзрывы в Харькове:
В Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.
Тревога в выше обозначенных регионах начала звучать в 22:51 по московскому времени.
Днем 7 мая воздушная тревога объявлялась в Одесской области, на территории региона были слышны взрывы.
Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил Украину о возможной потере новых городов — среди них Харьков и Одесса.