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00:25, 8 мая 2024Бывший СССР

В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

В Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Тревога в выше обозначенных регионах начала звучать в 22:51 по московскому времени.

Днем 7 мая воздушная тревога объявлялась в Одесской области, на территории региона были слышны взрывы.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил Украину о возможной потере новых городов — среди них Харьков и Одесса.

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      Марина Совина
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