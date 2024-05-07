В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях звучит воздушная тревога

В Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Тревога в выше обозначенных регионах начала звучать в 22:51 по московскому времени.

Днем 7 мая воздушная тревога объявлялась в Одесской области, на территории региона были слышны взрывы.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил Украину о возможной потере новых городов — среди них Харьков и Одесса.