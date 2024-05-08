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00:30, 8 мая 2024Россия

МВД объявило в розыск экс-депутата Украины

МВД объявило в розыск экс-депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко
СюжетДиверсии в России

Фото: Alexey Belkin / Business Online

Министерство внутренних дел (МВД) России объявило в розыск бывшего депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко. Об соответствующая карточка розыска появилась в базе ведомства.

«Разыскивается по статье УК», — сказано в базе. По какой именно статье ведется розыск, в базе не уточняется.

Мирошниченко с 2012 по 2014 год был депутатом Верховной Рады, а с 2015 года — Киевсовета. Он известен своими радикальными высказываниями. В ноябре 2017 года он призвал проводить диверсии на территории Белоруссии, чтобы «вырвать страну из сферы влияния России».

Ранее МВД России объявило в розыск президента Украины Владимира Зеленского и экс-лидера страны Петра Порошенко. Кроме того, в список разыскиваемых попали бывший глава Министерства финансов Украины Александр Шлапак и бывший глава Национального банка Степан Кубив, а также экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) и депутат Верховной Рады Валентин Наливайченко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

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      Марина Совина
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