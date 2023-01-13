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22:03, 13 января 2023Бывший СССР

Экс-кандидата в президенты Белоруссии заподозрили в экстремизме

СК Белоруссии заподозрил экс-кандидата в президенты Андрея Дмитриева в экстремизме

Фото: Виктор Толочко / РИА Новостии

Экс-кандидата в президенты Белоруссии, сопредседателя ликвидированного общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева задержали 11 января. Следствие утверждает, что он принимал участие в массовых беспорядках в Минске после очередной победы Александра Лукашенко на выборах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Следственный кабинет (СК) республики.

По версии следствия, политик принимал участие в уличных беспорядках, проходивших в столице Белоруссии в августе-сентябре 2020 года. Также установлено, что он 599 раз пересекал государственную границу, из них 33 — после 2020 года. Есть версия о наличии у Дмитриева контактов с представителями США, что, как считают в СК, может свидетельствовать о координации его деятельности из-за рубежа. «Имеется информация, что задержанный контактировал с государственным секретариатом США и лично с его бывшей главой Хиллари Клинтон», — говорится в сообщении ведомства.

Дмитриева подозревают по статье 342 УК Белоруссии («организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»). Максимальное наказание по статье предусматривает до четырех лет лишения свободы.

Андрей Дмитриев был одним из четырех зарегистрированных оппонентов действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко на президентских выборах 2020 года, он набрал 1,2 процента голосов.

Ранее Минобороны Белоруссии опровергло заявление военного комиссара Брестской области Олега Коновалова о том, что военнообязанным, не прошедшим проверку учетных данных, запретят выезжать из страны.

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Екатерина Подвигина
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