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09:13, 13 января 2023Мир

Нежелание Берлина отправлять танки Leopard на Украину объяснили

NYT: ФРГ не хочет становиться первой страной, отправившей ВСУ западные танки

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Британия и Польша оказывают политическое давление на Германию, которая обладает большим запасом танков Leopard, для их отправки на Украину, но Берлин не хочет становиться первой страной, отправившей Вооруженным силам Украины (ВСУ) западные танки, из-за страха окончательно испортить отношения с Россией. Так нежелание ФРГ отправлять бронетехнику объяснили в статье The New York Times (NYT).

В публикации выразили мнение, что на данный момент сторонники отправки танков сосредоточены на том, чтобы какая-то страна наконец сделала первый шаг и отправила танки, но до этого момента Берлин будет внимательно следить за действиями союзников, особенно США. «Всего одного [танка] Abrams из Вашингтона будет достаточно, чтобы Шольц мог начать действовать», — констатировала Клаудия Мейджор, военный аналитик из Немецкого института международных и военных исследований.

Ранее бывший председатель комитета бундестага по внешней политике, эксперт в области внешней политики оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген заявил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и его партия хотят сохранить отношения с Москвой и российским президентом Владимиром Путиным, несмотря на давление Вашингтона.

11 января власти Великобритании подтвердили намерение поставить Украине танки. «Мы ускоряем нашу поддержку Украины путем [предоставления] военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну», — заявил представитель канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака. Также передачу роты танков Leopard Киеву анонсировал президент Польши Анджей Дуда.

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Виктория Кондратьева
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