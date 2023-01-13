Президент Бразилии решил зачистить вооруженные силы от сторонников Болсонару
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил зачистить вооруженные силы страны от сторонников бывшего главы государства Жаира Болсонару, заинтересованных в недавнем мятеже. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Было так много людей, которые были замешаны в этом, многие сотрудники военной полиции, вооруженных сил. Я убежден, что дверь президентского дворца была открыта для того, чтобы люди могли войти внутрь, потому что ни одна из дверей не сломана. Это означает, что кто-то способствовал их проникновению. Мы проведем расследование и посмотрим, что произошло на самом деле», — заявил политик.
Да Силва обвинил сотрудников военной полиции Бразилиа в беспорядках, указав, что они позволили протестующим войти в президентский дворец. Он подчеркнул, что его правительство работает над наймом государственных служащих для замены бывших или нынешних военных в команде безопасности.
8 января в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники Болсонару. Уточняется, что они потребовали отставки действующего правительства. Полиция применила слезоточивый газ, в то время как протестующие забросали сотрудников ведомства камнями.