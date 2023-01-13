Президент Бразилии решил зачистить вооруженные силы от сторонников Болсонару

Президент Бразилии да Силва решил зачистить вооруженные силы от сторонников Болсонару

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва решил зачистить вооруженные силы страны от сторонников бывшего главы государства Жаира Болсонару, заинтересованных в недавнем мятеже. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Было так много людей, которые были замешаны в этом, многие сотрудники военной полиции, вооруженных сил. Я убежден, что дверь президентского дворца была открыта для того, чтобы люди могли войти внутрь, потому что ни одна из дверей не сломана. Это означает, что кто-то способствовал их проникновению. Мы проведем расследование и посмотрим, что произошло на самом деле», — заявил политик.

Да Силва обвинил сотрудников военной полиции Бразилиа в беспорядках, указав, что они позволили протестующим войти в президентский дворец. Он подчеркнул, что его правительство работает над наймом государственных служащих для замены бывших или нынешних военных в команде безопасности.

8 января в столице Бразилии объявили режим ЧС из-за беспорядков, которые устроили сторонники Болсонару. Уточняется, что они потребовали отставки действующего правительства. Полиция применила слезоточивый газ, в то время как протестующие забросали сотрудников ведомства камнями.