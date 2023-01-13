В Госдуме раскрыли долю участвовавших в боях около Соледара наемников и натовцев

Депутат Водолацкий: около половины военных на стороне Киева в районе Соледара — наемники

Около половины военных, которые принимали участие в боях на стороне Киева в районе Соледара, являются иностранными наемниками и военнослужащими стран НАТО. Такую долю назвал координатор по межпарламентским связям с Народным советом Луганской народной республики, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, его слова приводит ТАСС.

«[На соледарском направлении] около пяти бригад и различных специальных подразделений. Общее количество озвучивается — 20-25 тысяч человек. То, что около половины там были наемники и военнослужащие НАТО, тоже факт», — раскрыл депутат.

При этом, уточнил парламентарий, точного количества потерь среди Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент нет, так как полную зачистку города еще не проводили.

Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара в Донецкой народной республике. Он также подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме вагнеровцев.

13 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска взяли под контроль Соледар.