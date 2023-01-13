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18:55, 13 января 2023Россия

В Госдуме раскрыли долю участвовавших в боях около Соледара наемников и натовцев

Депутат Водолацкий: около половины военных на стороне Киева в районе Соледара — наемники
СюжетМинобороны:

Фото: Libkos / AP

Около половины военных, которые принимали участие в боях на стороне Киева в районе Соледара, являются иностранными наемниками и военнослужащими стран НАТО. Такую долю назвал координатор по межпарламентским связям с Народным советом Луганской народной республики, первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, его слова приводит ТАСС.

«[На соледарском направлении] около пяти бригад и различных специальных подразделений. Общее количество озвучивается — 20-25 тысяч человек. То, что около половины там были наемники и военнослужащие НАТО, тоже факт», — раскрыл депутат.

При этом, уточнил парламентарий, точного количества потерь среди Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данный момент нет, так как полную зачистку города еще не проводили.

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Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы взяли под контроль всю территорию Соледара в Донецкой народной республике. Он также подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме вагнеровцев.

13 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска взяли под контроль Соледар.

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Никита Абрамов
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