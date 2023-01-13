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13:01, 13 января 2023Ценности

Российская стилистка снялась в открывающем грудь купальнике и восхитила фанатов

Стилистка Гала Борзова снялась в открывающем грудь купальнике и восхитила фанатов

Фото: @marinalipovetskaya

Российская стилистка Гала Борзова снялась в открывающем грудь купальнике и восхитила фанатов. Соответствующее фото появилось в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре женщина предстала в красном монокини на одно плечо. При этом обнаженной оказалась правая грудь блогерши, которую она прикрыла рукой. Кроме того, Борзова уложила волосы назад и дополнила образ солнцезащитными очками с зеркальным покрытием. «Боялась, что после родов испортится грудь. Скачки размера были от моего второго до седьмого, когда молоко пришло. Но нет, гены и тут не подкачали. Продолжу загорать топлес», — указала она в подписи.

Подписчики оценили внешность стилистки в комментариях. «Гены не подкачали не только относительно груди», «Вы охренительная», «Красиво», «Оригинально», «Шикарная фигура», «Богиня», «Смелое фото», — заявили они.

Ранее в январе российская певица Лолита Милявская снялась в откровенном образе. На размещенных кадрах 59-летняя знаменитость позирует на фоне моря, сидя на шезлонге. На ней надет слитный купальник черного цвета, оформленный кружевным верхом.

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Карина Черных
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