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13:02, 13 января 2023Наука и техника

Франция получила первый за четыре года истребитель Rafale

Defense News: Франция получила первый за четыре года истребитель Rafale

Фото: Regis Duvignau / Reuters

Франция получила первый за четыре года истребитель Rafale производства компании Dassault. Об этом сообщает Defense News.

Издание отмечает, что в течение нескольких последних лет производственная линия Dassault, выпускающая Rafale, работала на экспорт, поскольку такие страны, как Греция, Индонезия и Объединенные Арабские Эмираты, разместили заказы на истребитель.

Между тем французский оборонный бюджет на 2023 год предполагает приобретение 42 новых единиц Rafale, в число которых входят, в частности, истребители для замены 12 старых самолетов, которые, в свою очередь, были проданы Хорватии, где они заменили советские МиГ-21.

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Издание отмечает, что последние модификации Rafale будут использовать ряд технологий, которые планируется задействовать в европейской программе истребителей шестого поколения Future Combat Air System (FCAS).

В ноябре 2022 года Defense News сообщило, что представители Германии и Испании пообещали приступить к следующему этапу работ по программе Future Combat Air System (FCAS), предполагающей, в частности, создание истребителя шестого поколения.

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Иван Потапов
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